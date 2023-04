"Vai custar hoje e nos próximos dias, sentimos que podíamos estar na final"

Declarações de Samuel Justo, médio dos sub-19 do Sporting, após a derrota nos penáltis com o AZ Alkmaar, nas meias-finais da UEFA Youth League.

Saída inglória? "Estivemos sempre bem, entrámos bem, fizemos o 1-0. Deram a reviravolta. Voltámos muito fortes do intervalo. O jogo depois foi muito nosso. Mais posse de bola, mais ataques. Não criaram muito perigo. É preciso ter sorte nos penáltis e saímos derrotados. No início estávamos mais ansiosos, mas antes do apito inicial. Começámos bem a primeira parte e a segunda. Na primeira houve mais equilíbrio. Na segunda faltou-nos o terceiro golo. A ansiedade é normal nos penáltis."

Injustiça? "Sentimos injustiça. Sempre estivemos bem e nunca perdemos nos 90 minutos. Sentíamos que éramos melhores e podíamos chegar à final. É inglório. Mas não vale a pena falar em vitórias morais. Temos de aprender e crescer com isto."

Boas memórias? "Tenho sempre boas memórias dos jogos. Foi assim até aos penáltis. Aí fica uma memória triste. Vai custar hoje, nos próximos dias, porque sentimos que podíamos estar na final."