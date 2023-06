Uruguai chama Israel e dispensa Coates e Ugarte

Franco Israel, guarda-redes do Sporting

Guarda-redes do Sporting terá oportunidade de estrear-se. Bielsa privilegiou jovens e descansou o central e o médio

Franco Israel integra a primeira convocatória do novo selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa.

O guarda-redes do Sporting, de 23 anos, terá a oportunidade de estrear-se pela principal seleção do seu país nos particulares frente à Nicarágua (15 de junho) e Cuba (21 de junho), ambos disputados no Estádio Centenario, em Montevideu, capital uruguaia.

Até à data data contabiliza 14 internacionalizações pelos sub-20 e aproveita a ideia de Bielsa que prometeu chamar jovens para estes encontros.

Por isso mesmo, face à ausência de vários mundialistas, não é grande surpresa que Coates, presença assídua, e Ugarte, que foi também convocado para o Mundial, não estejam no lote dos eleitos.