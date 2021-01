UNILABS reforça: não houve erro laboratorial nas amostras de Nuno Mendes e Sporar

Sporting anunciou tratarem-se de dois falsos positivos.

A UNILABS reforça esta terça-feira a posição assumida a O JOGO no dia de ontem, garantindo que não houve qualquer erro laboratorial nas amostras de Nuno Mendes e Sporar, que o clube leonino anunciou tratarem-se de falsos positivos.

"No caso trazido a público pelo Sporting Clube de Portugal, mantemos que não houve qualquer erro laboratorial nas amostras processadas pela UNILABS Portugal, que tem vindo a trabalhar com o Sporting há vários meses. Recordamos que os falsos positivos, bem como os falsos negativos, são uma realidade estatística decorrente da sensibilidade e especificidade inerente aos testes", explicou fonte da UNILABS ao jornal Record.

Nuno Mendes e Sporar, dois dos três futebolistas do Sporting (o outro é Luís Neto) que testaram positivo à covid-19 na passada quarta-feira, foram convocados para a final four da Taça da Liga.

O diretor do departamento clínico do Sporting, João Pedro Araújo, atualizou, na segunda-feira, o quadro clínico da dupla de futebolistas e explicou que a mesma obteve "dois falsos positivos" nos testes antecedentes ao jogo com o Rio Ave (I Liga).

Perante estas afirmações, às que se juntaram as de Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting - "o Sporting foi, sim, prejudicado, não podendo utilizar dois jogadores por um erro de um laboratório, laboratório esse que já admitiu o erro" -, o diretor clínico da UNILABS, Maia Gonçalves, disse O JOGO que do lado do laboratório "não há nenhuma assunção de erro, porque não há erro". "Assinei os testes como positivos. Tudo o que se passou depois daí não faço ideia. Não fomos contactados", revelou ainda.