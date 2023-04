"Uma palavra aos jogadores que estão na equipa A e que podiam estar aqui"

Declarações de Filipe ​​​​​​​Çelikkaya, treinador da equipa sub-19 leonina, após o Sporting-AZ Alkmaar (2-3 após desempate por grandes penalidades), jogo das meias-finais da Youth League.

Lucas Anjos recuperou de uma lesão longa e nunca tinha jogado nesta edição da Youth League, mas entrou no final. Isso é sinal da sua crença máxima em todos? "Sem dúvida, nós falamos com todos os jogadores para percebermos como eles estão animicamente, acompanhamos os treinos e os jogos e tudo isto está de acordo com critérios. Ele é o 29.º jogador [lançado pelo Sporting nesta edição da prova], são muitos. Quero dar uma palavra aos jogadores que iniciaram a prova e não a acabaram, pela inerência do projeto do Sporting. Jogadores que estão na equipa A, que podiam estar aqui e que tornavam a equipa mais forte, como o Diogo Pinto, o Dário Essugo, Fatawu... Mas agora é continuar de cabeça levantada, depois de um jogo com duas formas diferentes de jogar, mas fruto da idade, falhámos".

O que vai dizer à equipa agora? "Diz-se a verdade, diz-se que na minha opinião técnica fomos superiores e que eles fizeram um percurso fantástico, mas que no futuro há um caminho que por vezes tem esse insucesso, que muitas vezes leva a sucesso. Se tivermos isso instalado na mente, é meio caminho andado para o sucesso".