Uma novidade no treino do Sporting, mas ainda sete ausentes

No treino desta quinta-feira, Rúben Amorim já contou com Palhinha, recuperado de lesão. Mas ainda há quatro no boletim clínico e três em isolamento.

O Sporting treinou na manhã desta quinta-feira com vista a preparar o jogo frente ao Gil Vicente, em Barcelos, e Palhinha foi a grande novidade. O médio recuperou de lesão e treinou integrado com o plantel.

Por outro lado, Tiago Tomás, infetado com covid-19, desfalcou os trabalhos. O avançado está em isolamento, tal como Ricardo Esgaio e Paulinho.

Além deste trio, Rúben Vinagre, Feddal, Porro e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico leonino.

O Sporting volta a treinar na manhã de sexta-feira e Rúben Amorim faz a antevisão ao encontro às 16h45.