Uma novidade e duas baixas no regresso do Sporting ao trabalho

Jovane foi integrado, mas sob vigilância médica; Nuno Mendes juntou-se a Feddal no boletim clínico

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na sua academia, onde Rúben Amorim orientou uma sessão ligeira sem os titulares do embate contra a Belenenses SAD, domingo, no Jamor. A grande novidade vai para a reintegração de Jovane, recuperado de um traumatismo na anca, mas também para Nuno Mendes, que se juntou a Feddal no boletim clínico.

Segundo informam os verde e brancos, o ala esquerdo, que saiu com dores na coxa direita aos 78 minutos do duelo com os azuis, fez apenas tratamento; já o central marroquino, dividiu a sua manhã entre o departamento médio e o ginásio, onde segue a reabilitação ao traumatismo no joelho esquerdo.

Os verdes e brancos folgam terça-feira, voltando no dia seguinte, pelas 10h00, no arranque da "Operação Braga", que acaba no dia 2 de janeiro, em Alvalade (18h00).