Uma noite de recordes para o Sporting no jogo da Champions com o Ajax

Onze apresentado para Amorim entra na história do clube. Gonçalo Esteves também.

A partida do Sporting em Amesterdão, para a última jornada da fase de grupos da Champions, fica na história do emblema leonino. O onze apresentado por Rúben Amorim foi o mais jovem de sempre do clube em jogos da prova milionária: uma média de 23,95 anos.

Este registo bate o anterior máximo, fixado em 2014/15, num duelo com o Chelsea: 24,05 anos.

De destacar ainda Gonçalo Esteves, que passou a ser o jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola do Sporting na Champions. O lateral, ex-FC Porto, tem 17 anos e nove meses, batendo Simão Sabrosa, que se estreou com 17 anos e 11 meses.

Recorde-se que o Sporting começou com: João Virgínia; Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Esgaio; Tabata, Tiago Tomás e Nuno Santos.