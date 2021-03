Uma grande notícia para Rúben Amorim no treino do Sporting

Paulinho treinou sem limitações. Avançado falhou os últimos quatro jogos devido a lesão.

Excelente notícia para Rúben Amorim no treino que o Sporting realizou esta quarta-feira: Paulinho trabalhou sem limitações. O avançado falhou os encontros com Portimonense, FC Porto, Santa Clara e Tondela, devido a uma microrrotura na coxa esquerda, estando, por isso, disponível para a partida com o V. Guimarães, na ronda 24 da Liga NOS.

Segundo informou o clube no site oficial, a sessão contou com quatro "reforços" da formação: Diego Callai (guarda-redes), Flávio Nazinho (defesa) e ainda Dário Essugo (médio) e Bruno Paz (médio), que já tinham treinado com a equipa principal no dia anterior.

A partida entre leões e minhotos tem início marcado para as 20h30 do próximo sábado.