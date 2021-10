"Uma declaração foi tirada do contexto e os sportinguistas caíram em cima de mim"

Ricardo Esgaio marcou presença no podcast "ADN de Leão". Confira algumas das frases do lateral do Sporting.

Balneário: "Eu ao balneário trago tranquilidade. Tem de haver mistura. Alguns como o Nuno, outros como o Coates, mais sereno. O Pote e o Paulinho estão no meio. Foi muito fácil chegar a este grupo. Quando vim conhecia muita gente. Estava na minha porque já os conhecia. Acabava por conversar com todos. Foi tudo mais fácil para mim."

Número: "Estreei-me na equipa A com o 47, na Académica também e deixei andar. Não tenho superstição, mas foi ficando."

Discurso: "Temos de ser coerentes nas palavras. O que dizes hoje pode ser usado no futuro. No Braga tive uma declaração que foi tirada do contexto e os sportinguistas caíram em cima de mim."

Mentalidades: "Aqui se tens quatro resultados maus já se pensa que se tem de mudar o treinador. Em Inglaterra basta ver o Wenger, para ver como é diferente."

Ruben Amorim: "Não é por estar na flash que ele vai mudar, não me cruzei na equipa com ele."