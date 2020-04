Uma década e meia com a tensão alta: caso Rúben Amorim é só mais um

Atraso no pagamento do treinador um gerou novo capítulo de quezília numa relação já azeda praticamente desde que o líder bracarense tomou posse. Em 2012 houve inclusive assalto ao terceiro grande.

O Sporting falhou o pagamento de uma prestação (5 milhões de euros) relativa à contratação do treinador Rúben Amorim, ao Braga, e o histórico de desavenças entre os dois emblemas conheceu assim um novo episódio de uma relação de amor e ódio com década e meia. A convivência tem sido conturbada desde que António Salvador foi eleito presidente dos bracarenses, em 2003, e já meteu até insultos, acusações, queixa-crime, indiretas e disputa pela hierarquia no futebol nacional.

Os conflitos começaram pouco depois de Salvador se tornar presidente do Braga. Nomeadamente em 2005, com o líder minhoto a acusar José Peseiro, então treinador do Sporting, de falar indevidamente com Wender e pressioná-lo psicologicamente a mudar-se para Alvalade: "Se Peseiro diz que anda a falar com o jogador, o que não me surpreende, o que o Sporting deve fazer é contactar a SAD e pagar o que é pedido pelo jogador. Ele tem feito tudo para que o Wender seja vendido a qualquer preço e isso não vai acontecer". Os leões acabaram por pagar um milhão de euros pelo brasileiro e perceberam logo como seria a relação com Salvador daí em diante.

Porém, seguiram-se anos de acalmia, com o Sporting a continuar a recrutar no Braga, sem polémicas envolvidas, até que os minhotos deram um salto qualitativo, passaram a entrar na luta pelas várias competições que disputaram nesse período, e António Salvador reivindicou o estatuto de "terceira potencia nacional". O Sporting sentiu-se atacado e em 2012 o presidente da altura, Godinho Lopes, antes de um confronto entre as duas equipas em Alvalade, levou o seu homólogo ao Museu Sporting para lhe mostrar o palmarés e a grandeza dos verdes e brancos, numa visita de "cortesia".

"Batta" reacende rastilho

Em 2018 o caldo entornou de vez com Bruno de Carvalho à frente do Sporting. Depois de contratar Battaglia no verão de 2017, os leões falharam uma prestação e Salvador reclamou, com uma bicada, falando na "grandeza do FC Porto" a honrar os seus compromissos. Após trocas de galhardetes, Bruno de Carvalho chamou a Salvador "labrego, trolha e aldrabão". Este não se ficou e denunciou "chico-espertice", "trafulhice" e falou em "manobra de diversão", acabando por enviar para o Ministério Público uma queixa-crime, a título pessoal, acusando Bruno de Carvalho de ilícito criminal. Por essa altura, após um triunfo do Braga sobre o Sporting, António Salvador citou o romancista Bernard Shaw em plena Pedreira, atirando mais achas para a fogueira: "Nunca lutes com um porco, primeiro ficas sujo e, segundo, o porco gosta que lutes com ele."

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Após a tensão com Bruno de Carvalho, a eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting foi elogiada por António Salvador e acolhida como uma lufada de ar fresco e uma possibilidade para a reconciliação entre clubes. Mas durou pouco... Em janeiro de 2019, os jogos da final-four da Taça da Liga levaram a novo desentendimento. Salvador queixou-se da arbitragem, Varandas respondeu a dizer que "as emoções levam algumas pessoas a dizer disparates", falando ainda em versões "histérica" e "cobarde de lidar com a derrota". Salvador não gostou e foi duro na resposta, chamando Varandas de "paladino da moral e dos costumes", recusando "lições de quem é", alegou, "constantemente beneficiado" pelas arbitragens.

Com uma relação conturbada e o Braga à frente do Sporting na classificação, Salvador recusou negociar Rúben Amorim, no início deste ano, e remeteu para a cláusula de rescisão (tal como sucedeu entretanto sobre o interesse em recrutar, ao Braga, Esgaio, Sequeira e Paulinho). Os leões negociaram uma forma de pagar a cláusula do técnico, mas entraram agora em incumprimento, escrevendo mais um episódio de uma relação torta desde que António Salvador assumiu a presidência do Braga. Ontem era dia para evitar multa - e tal não aconteceu.

De extremos



Em 2005

Compra de Wender abriu hostilidades

O Sporting recruta um trio dos minhotos (João Alves, Wender e Abel, o último no inverno) e começam as polémicas, com António Salvador a acusar José Peseiro, então treinador do leão, de forçar mudanças, neste caso a do brasileiro.



De 2006 a 2011

Milhões deram tranquilidade

Após anos sem negócios, a partir de 2009/10 várias transferências de milhões deram tranquilidade. Primeiro João Pereira e Evaldo por 3M€, depois Alberto Rodríguez (1,24M€) e o treinador Domingos.



Rumo a 2012

Guerra pelo estatuto de terceiro grande

Em 2012, Salvador reclama o estatuto de terceira potência para o Braga e, antes de um encontro em Alvalade, o homólogo Godinho Lopes leva-o por "cortesia" ao Museu Sporting, para mostrar a grandeza dos leões.



2018

Battaglia deu luta de "trolha" com "porco"

Falha a pagar Battaglia leva a queixa do Braga e insultos do Sporting. "És um labrego, trolha e aldrabão!", escreveu Bruno de Carvalho. Salvador falou em "chico-espertice". "Nunca lutes com um porco, ficas sujo e gosta que lutes com ele", juntou.



2019

Reação "cobarde" a eliminação e "lições"

O Braga queixou-se da arbitragem após ser eliminado da Taça da Liga e Varandas atacou a falar em versão "cobarde" de reagir e "disparates". Salvador respondeu: "Não aceito lições do paladino da moral e dos costumes", atirou.



Até 2020

Amorim no epicentro do último capítulo

Leões contratam Amorim ao Braga, que fica incomodado por serem rivais na Liga e só aceita a cláusula. Mas os leões falham pagamento...