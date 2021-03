Uma certeza sobre Essugo depois da histórica estreia: fica no plantel principal

Essugo estreou-se na partida do Sporting com o V. Guimarães

Médio-defensivo de 16 anos vai manter-se debaixo de olho de Amorim, podendo atuar nos sub-23 e B.

Dário Essugo já sabe que vai continuar a trabalhar com o plantel principal, isto depois de ter entrado para a história do Sporting e do futebol nacional, ao tornar-se o jogador mais jovem de sempre a jogar na primeira equipa do clube e no Campeonato em 87 edições.

O médio-defensivo de 16 anos, que assinou contrato profissional na última semana por três temporadas - sem contemplar ainda cláusula de rescisão -, segundo O JOGO apurou, vai permanecer debaixo de olho de Rúben Amorim, ainda que não esteja descartada a sua utilização nos escalões inferiores, concretamente na formação de sub-23 e equipa B, sempre que tal se proporcione.

Recorde-se que o jovem médio, que apresenta características muito semelhantes às de William Carvalho, antes do duelo com o Vitória de Guimarães não jogava oficialmente desde março de 2020, quando os campeonatos foram interrompidos devido à escalada da pandemia de covid-19. A mesma teve impacto também no enquadramento que lhe foi dando internamente em termos de inclusão num grupo de trabalho, tendo os responsáveis pela formação verde e branca optado por criar uma equipa B, digamos assim, que pudesse manter atletas promissores como Essugo em atividade.

Ontem, terça-feira, Dário Essugo foi um dos 12 jovens atletas chamados pelo técnico aos trabalhos da equipa principal, os quais foram observados num contexto em que estão fora do clube nove jogadores ao serviço das respectivas seleções nacionais. Assim, na Academia, treinaram-se Diogo Pinto, Rodrigo Fernandes, Mees de Wit, Hervertton Santos, Youssef Chermiti, Joelson Fernandes, Mateus Fernandes, Chico Lamba, Flávio Nazinho, Rafael Fernandes e Isnaba Mané, todos eles com a expetativa de puderem chegar ao patamar competitivo de Dário Essugo, com a exceção de Rodrigo Fernandes, que tem no seu currículo quatro jogos pela equipa principal quando Jorge Silas era o treinador dos leões, concretamente na temporada anterior.