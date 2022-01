Uma boa notícia para Rúben Amorim após o triunfo em Vizela

No treino desta segunda-feira, Jovane Cabral já trabalhou integrado com o grupo.

Depois da vitória por 2-0 no terreno do Vizela, no domingo, o Sporting treinou na manhã desta segunda-feira e Rúben Amorim já contou com o avançado Jovane Cabral. O extremo recuperou de lesão e já treinou integrado com o grupo.

No apronto de hoje, em Alcochete, os titulares na partida no Minho fizeram trabalho de recuperação e os restantes trabalharam no relvado.

No boletim clínico mantém-se Pedro Porro.

Os leões folgam amanhã e voltam aos treinos na quarta-feira, às 10h30.