Uma boa notícia para Amorim no regresso do Sporting aos treinos

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Antonio Adán, que falhou o encontro com o Boavista (3-0) devido a lesão, foi a boa notícia para Rúben Amorim no treino desta segunda-feira, O guarda-redes espanhol, segundo informou o clube no site oficial, trabalhou integrado, ao contrário de Daniel Bragança e Héctor Bellerín, que continuam em tratamento.

Os jogadores titulares na partida da ronda 24 do campeonato fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente às ordens do técnico leonino.

O foco está na partida de Londres com o Arsenal, agendada para as 20h00 de quinta-feira e referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. 2-2 foi o resultado final do primeiro jogo.