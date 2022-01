Uma baixa no treino do Sporting após a derrota frente ao Braga

Rúben Amorim não contou com Porro no treino deste domingo.

Poucas horas depois de ter perdido em casa com o Braga, por 2-1, o plantel do Sporting treinou esta manhã em Alcochete às ordens de Rúben Amorim, técnico que só não pôde contar com Pedro Porro.

O lateral espanhol esteve ausente dos trabalhos, porque continua entregue ao departamento médico e permanece, assim, a dúvida sobre se estará apto para ajudar a equipa nas meias-finais da Taça da Liga, diante do Santa Clara, na quarta-feira. A partida, recorde-se, está marcada para as 19h45 e será disputada em Leiria.

Ainda em relação ao apronto matinal, os titulares diante dos bracarenses fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel trabalharam no relvado sob orientação do treinador principal dos leões.