Uma baixa no regresso do Sporting aos treinos

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Após a vitória em Braga (2-1), os leões retomaram os treinos em Alcochete.

Depois da vitória por 2-1 no reduto do Braga, o Sporting voltou ao trabalho este domingo na Academia de Alcochete.

Os titulares do encontro no Minho realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes atletas treinaram no relvado às ordens de Rúben Amorim. O único ausente continua a ser Nuno Mendes, que prossegue plano de tratamento.

O plantel dos leões tem folga esta segunda-feira e volta aos treinos às 10h00 de terça-feira, novamente na Academia.