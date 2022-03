Uma baixa no regresso do Sporting ao trabalho após vencer o Moreirense

Gonçalo Inácio esteve ausente na sessão desta terça-feira.

O Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, depois do triunfo em casa do Moreirense, por dois golos sem resposta, no fecho da ronda 26 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, os titulares no referido jogo fizeram trabalho de recuperação. Gonçalo Inácio, com síndrome gripal, foi a única ausência.

O plantel goza um dia de folga na quarta-feira, continuando depois a preparar o encontro de Guimarães, frente ao Vitória, agendado para as 20h30 de sábado.