Uma baixa na preparação do Sporting para o jogo em Famalicão

Rúben Amorim teve todos os jogadores à disposição, excetuando Gonzalo Plata, que fez treino condicionado no relvado.

O Sporting prossegue a preparação para o duelo com o Famalicão e, esta quinta-feira, Rúben Amorim teve todo o plantel disponível no treino, à exceção de Gonzalo Plata, que realizou treino condicionado no relvado.

Na manhã de sexta-feira há mais um treino, seguido da conferência de imprensa de Rúben Amorim, marcada para as 16h30.

Os leões jogam em Famalicão, às 20h30 de sábado, a quarta jornada da Liga Bwin.