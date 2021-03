Porro está fora do encontro com a equipa açoriana.

Pedro Porro é uma baixa de peso para o encontro do Sporting com o Santa Clara, sexta-feira (20h45). O lateral espanhol está a contas com uma tendinopatia na anca esquerda e, sabe O JOGO, é carta fora do baralho para Rúben Amorim.

Porro cumpre a primeira época no Sporting por empréstimo do Manchester City e tem sido uma das revelações do campeonato. Leva, até ao momento, quatro golos marcados em 28 jogos, entre todas as provas, de leão ao peito.