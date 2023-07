Uma ausência no primeiro treino do Sporting no Algarve

Redação com Lusa

Sporting já treinou este domingo em Lagos, no arranque do estágio no Algarve.

O Sporting efetuou este domingo o primeiro treino em Lagos, onde chegou no sábado e ficará em estágio de pré-época até 26 de julho, num período em que tem dois jogos previstos, com Genk e Real Sociedad.

Os leões tiveram a primeira sessão de trabalho praticamente com todos os jogadores às ordens do treinador Rúben Amorim, sendo St. Juste a única baixa entre os 29 que seguiram viagem, com o central em recuperação física.

De acordo com informação avançada, a sessão de hoje em Lagos ficou marcada pelo "entusiasmo e aplicação", não faltando os habituais meiinhos.

Na ocasião, Trincão, que há cerca de um ano foi apresentado como reforço do Sporting, falou sobre o arranque dos trabalhos, preferindo não estabelecer fasquias pessoais.

"Quero fazer o que tenho feito sempre. Dar o meu máximo para poder ajudar a equipa, ganhar o máximo de jogos possíveis e dar alegrias aos adeptos", disse, em declarações ao site 'leonino'.

Quanto às expectativas para a temporada 2023/2024, Francisco Trincão tem o pensamento no imediato e não em médio e logo prazos. "Nesse momento é só preparar bem a pré-época, focarmo-nos no primeiro jogo e ganhar jogo a jogo."

Francisco Trincão atribuiu à cada vez melhor adaptação às ideias do treinador o bom impacto que teve na equipa, nomeadamente na segunda metade da temporada: "Acredito que foi apenas o adaptar-me cada vez melhor à equipa e às ideias do treinador. Vou fazer para continuar assim, estar no meu melhor e ajudar a equipa".

A equipa, que na última época terminou a I Liga em quarto lugar, volta a treinar na segunda-feira, desta vez à porta fechada.

Durante o estágio, o Sporting vai defrontar o Genk, da Bélgica, no dia 19 de julho, e a Real Sociedad, de Espanha, em 25 de julho, com ambas as partidas agendadas para o Estádio do Algarve.