Uma análise aos reforços do Sporting em 2022/23: Morita foi aposta ganha desde o início

Médio japonês foi o primeiro dos atletas a chegar em 2022/23 a provar o seu valor. Trincão é o mais utilizado. Dos oito novos recrutas para esta época, só o nipónico e o internacional português são titulares habituais. St. Juste, que protagonizou a transferência mais cara também poderia ser... sem lesões.

A época ainda não chegou a meio mas na entrada do ano de 2023, o que significa o abrir de uma nova janela de transferências, é possível fazer um balanço do desempenho dos reforços que chegaram ao Sporting no verão passado.

Foram oito no total, chegaram para todos os setores da equipa e obrigaram a um investimento total de 27,15 milhões de euros.