O 28 continua a ser o melhor marcador da equipa, mas leva seis jogos em branco e 21 disparos seguidos sem golo.

A influência de Pedro Gonçalves na equipa do Sporting é inquestionável e a confiança da equipa técnica nas suas capacidades não é colocada em causa, mas o camisola 28 do Sporting enfrenta o seu pior momento, com uma quebra de eficácia assinalável.

Com seis jogos seguidos sem marcar golo, desde o seu último festejo já lá vão 21 disparos sem o desfecho desejado e que era mais habitual...