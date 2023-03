Um verão quente em perspetiva: Nuno Santos entre a saída e a renovação

Tem vários interessados, entre os quais o Eintracht, Nice e o Torino.

Nuno Santos tem contrato até 2025 e o investimento de 3,75 milhões de euros do Sporting em 2020 foi, de forma unânime, acertado. No entanto, aos 28 anos, o clube sabe que há a possibilidade de encaixar um valor importante pelo atleta natural de Castelo da Maia.

O JOGO sabe que, nesta fase, o clube avalia se o camisola 11 tem a porta aberta no verão, mediante uma boa proposta, ou se avança para a renovação de contrato. Para já, o jogador quer ser importante e foi decisivo ter conquistado o lugar de ala esquerdo. Ainda assim, uma possível mudança para um campeonato aliciante não está descartada.

De Itália, o Torino procura um jogador com as características do canhoto, da Alemanha surgiu o nome do Eintracht Frankfurt e também o Nice, em França, avalia o jogador. O golo de domingo vai ampliar a atenção em Nuno Santos.