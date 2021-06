Um processo parado no Sporting: Vinagre aguarda parecer de Bruno Lage

SAD já prepara a sucessão de Nuno Mendes e o regresso a casa de um antigo pupilo está no horizonte.

O Sporting olha para Rúben Vinagre como o substituto ideal de Nuno Mendes e já fez a primeira declaração de intenções junto da representação do canhoto, que tem contrato com os Wolves até 2024.

No entanto, o processo está parado, sabe O JOGO, pois aguarda pelo parecer de Bruno Lage, que deve ocorrer assim que o técnico português seja oficializado como sucessor de Nuno Espírito Santo e comece a moldar os lobos à sua medida: a ele cabe decidir se Vinagre volta a sair, vendido ou por empréstimo, ou se terá espaço no grupo do 13.º classificado da Premier League.

Lage já obteve a licença de trabalho e estará prestes a ser oficializado, mas enquanto isso não acontece os Wolves não aceitam conversar sobre o canhoto de 22 anos, que se destacou na segunda metade da temporada na cedência ao Famalicão, tendo despertado também o interesse do Benfica.

Nuno Mendes ainda é leão, mas a SAD leonina está confiante que vai conseguir fazer um bom encaixe neste defeso com o canhoto, de forma a poder segurar o resto do grupo, em particular João Palhinha e Pedro Gonçalves. Tendo em vista esse previsível negócio, a sociedade verde e branca já está a mexer-se numa jogada de antecipação. E Rúben Vinagre, lateral com apetência para subir pelo flanco e assim ideal para encaixar no esquema de três centrais utilizado por Amorim, até tem passado no clube, pois foi de lá que saiu aos 16 anos para o Mónaco, de onde seguiu para os Wolves (esteve também cedido ao Olympiacos antes de rumar ao Famalicão).

Em entrevista recente a O JOGO, Rúben Vinagre congratulou-se por ver o seu nome ligado aos grandes portugueses: "Abdiquei de dinheiro para vir para Portugal e ser opção. Só o facto de estar associado [aos grandes] é sinal de que estou a trabalhar bem. Penso que estou pronto. Tenho muita bagagem de Premier League, vários treinadores que me ajudaram bastante, como o Nuno [Espírito Santo], com quem cresci muito, o Ivo Vieira, que também me ajudou bastante, e estou preparado no caso de isso acontecer."

O defesa-esquerdo que o leão tem na mira lembrou, no entanto, que o seu destino está nas mãos do Wolverhampton, 13.º da Premier League. "Porém, sou jogador do Wolverhampton. Não sei como vai ser o futuro, mas sei que vai ser bom", afirmou.