Um obstáculo de última hora para o Sporting na corrida por Pedro Porro

mblema com o qual o Sporting está a negociar Feddal é o principal rival junto do Man. City pelo ala direito. Indefinição sobre Liga Europa reacende esta luta.

As últimas horas trouxeram alterações num cenário praticamente fechado, relacionado com Pedro Porro: ao que O JOGO apurou, o Bétis, que lutou ombro a ombro com o Sporting até há bem pouco tempo pelo ala direito do Manchester City, reentrou na corrida pelo seu empréstimo, jogando com a indefinição que ainda paira sobre Alvalade no que às posições nas competições da UEFA diz respeito.

Passamos a explicar: um dos trunfos para convencer o jovem futebolista, de 20 anos, a rumar a Alvalade foi precisamente o aceno com o posto nos grupos da Liga Europa, posição que se complicou dado o empate sem golos no jogo contra o V. Setúbal, que face à derrota do Braga em Tondela, por 1-0, poderia ter confirmado o pódio.

O dilema invadiu as negociações, que até ver estavam a atingir porto seguro: não havendo certezas de que irá disputar uma montra internacional em 2020/21, Porro prefere, apurou o nosso jornal, continuar no seu país natal - Espanha - onde esta temporada jogou com a camisola do Valladolid (15 jogos).

Recorde-se que o futebolista identificado pela estrutura de futebol verde e branca para reforçar o corredor direito do plantel tem contrato válido com o City até 2024 e que uma das diferenças que ainda persistia antes deste novo cenário era a introdução de uma cláusula de compra no final da cedência, algo que o clube inglês estava a rejeitar. Apesar do impasse, a SAD confia que pode fechar a pasta