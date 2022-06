Um "namoro antigo" do Sporting que pode custar 15 milhões

Robertone, médio dos espanhóis do Almería tem 25 anos e o seu agente falou com O JOGO sobre o interesse do Sporting.

Lucas Robertone, médio do Almería, está nas cogitações do Sporting para reforçar o meio-campo. O namoro é antigo, mas uma negociação nunca seria fácil porque o recém-promovido clube espanhol não pensa facilitar a vida a ninguém.

Na última temporada, Robertone foi o capitão de equipa, tendo tido um papel decisivo na subida da equipa. Ao que foi possível apurar, para contratar o médio (pode jogar a seis ou a oito), que poderá assumir o papel de Palhinha ou Matheus Nunes, os leões terão de desembolsar entre 12 a 15 milhões de euros.

Robertone nasceu em Concordia (Argentina) há 25 anos e também tem nacionalidade italiana. Em declarações a O JOGO Ariel Kiperszmid confirmou o interesse dos leões no médio. "O Robertone está no radar do Sporting, sempre houve interesse nele. No passado, chegaram a fazer uma proposta. Neste momento, não existe proposta", referiu.

O representante do jogador garantiu ainda que este já esteve na mira de "outros clubes grandes de Portugal". "Os mais importantes perguntam sempre por ele", admitiu, reforçando a ideia de que o jogador veria com bons atuar de leão ao peito, pois seria "um grande desafio". "Ele está bem em Espanha, tem um papel importante na equipa e nesta liga [La Liga] joga sempre contra grandes equipas", sublinhou.

"Vamos ver o que se vai passar", acrescentou Ariel, recusando-se a abordar questões de ordem financeira, pois isso são "temas para os clubes". "Isso serão sempre os clubes a avaliar".

Certo, é que Palhinha e Matheus Nunes estão de saída e os leões deverão recrutar pelo menos um médio com créditos firmados.