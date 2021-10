Um jovem de 16 anos suscitou a atenção de Amorim: "Tem muito talento"

epa09491228 Sporting head coach Ruben Amorim reacts during a training session in Alcochete, Portugal, 27 September 2021. Sporting CP will face Borussia Dortmund in Germany on 28 September 2021 in their UEFA Champions League group stage soccer match. EPA/RODRIGO ANTUNES

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Belenenses, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de sexta-feira.

Belenenses: "É um jogo da Taça e somos candidatos a vencer a competição. É um objetivo que temos. Temos a mesma vontade de vencer a Taça de Portugal como a Taça da Liga. Isto é o Sporting. É uma equipa de divisão inferior e o que passámos aos jogadores é que depende da forma como vamos encarar o desafio. Demos o exemplo de há dois anos, com o Alverca. O Sporting foi eliminado nesse ano. Depende mais de nós do que o adversário, sabendo que do outro lado está um clube histórico e com um estádio bom para se jogar. Há estádios mais complicados para se jogar, mas este é estádio de I Liga. Isso também ajuda. Tivemos sorte nesse aspeto e temos uma viagem curta. Temos tudo para ganhar."

Jogo especial: "É especial porque tenho muitas memórias do clube e do estádio. Fomos à Liga Europa, jogámos com o Bayern Munique na pré-eliminatória. Era um clube que começou aí a atravessar alguns problemas. Até lá, com o Sequeira Nunes, foi sempre um clube muito cumpridor. É um clube histórico. Tenho boas memórias, mas acho que já não está lá muita gente do meu tempo. É um clube que teve de descer, tem que subir e agora é complicado porque há o CNS [Campeonato de Portugal] e a Liga 3, mas tem condições. Está num sítio muito bom, as piscinas, a bomba de gasolina... É um clube com nome, adeptos e tem tudo para subir. Tem condições diferentes dos outros. Tem tudo para voltar para onde merece".

Semana de seleções e juventude a mostrar-se: "Aproveitamos sempre para ver alguns jogadores. Temos miúdos com bastante talento que têm de dar passos em frente na formação. Vimos jogadores como Rodrigo Ribeiro, com 16 anos, que é muito novo, mas cheio de talento. Vamos vendo alguns jogadores, como aconteceu com o Dário. Eles sabem que têm de aproveitar as oportunidades. Estamos sempre atentos."

Nota: Rodrigo Ribeiro é extremo/avançado e esta época leva três jogos pelos juniores e um pelos juvenis