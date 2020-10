Um jogador que surpreendeu Rúben Amorim: "Vai ser o titular da Seleção por muitos anos"

Treinador do Sporting fez a antevisão ao jogo com o Santa Clara. Falou de Nuno Mendes, do mercado e do boletim clínico.

Santa Clara: "Temos de entrar da mesma forma, com a mesma consistência. Tem os mesmos pontos que nós, com o mesmo sistema, jogadores muito rápidos, com alas em que um é lateral e outro extremo, um guarda-redes muito bom a jogar com os pés, mas temos de assumir o jogo e chegar lá com arrogância positiva, que é o nosso ADN, mas ainda temos alguma dificuldade nisso. É, contudo, obrigatório, entrar sempre com a mesma determinação".

Nuno Mendes: "Foi uma surpresa muito grande. Quando cheguei vi o Matheus Nunes e o Quaresma mais maduros, ele pensei que ia demorar mais tempo. É muito adulto a jogar, é muito forte fisicamente, ainda tem algum cansaço pela seleção, não estão habituados a este ritmo... É um talento e não há dúvidas que vai ser o titular da Seleção por muitos anos".

Balanço do mercado: "O mercado já fechou, sei que ainda há alguns abertos, mas não quero falar disso... Os excedentários também já falei e o foco é com o Santa Clara".

Lesionados: "Tabata não o vamos levar a jogo, o Plata está convocado e o Quaresma continua de baixa".