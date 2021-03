Um grande prémio para Porro: lateral do Sporting chamado à seleção de Espanha

Pedro Porro integra a mais recente lista de convocados de Luis Enrique.

A boa época de estreia com as cores do Sporting rendeu um dos melhores prémios possíveis a Pedro Porro. Esta segunda-feira, o lateral-direito dos leões foi convocado por Luis Enrique à seleção principal de Espanha.

Trata-se da estreia de Porro entre os eleitos da equipa A de "La Roja", depois de acumular vários jogos pelos sub-21. Face à escassez de opções - Carvajal e Sergi Roberto estão lesionados -, o selecionador não hesitou em apostar no jogador do Sporting para os compromissos com Grécia, Geórgia e Kosovo, no final de março.

Porro, de 21 anos, cumpre a primeira temporada ao serviço do Sporting, por empréstimo do Manchester City e é dono e senhor do corredor direito na equipa de Rúben Amorim. Em 2020/21, leva 29 jogos realizados, nos quais marcou quatro golos.

Confira a convocatória completa de Espanha:

- Guarda-redes: De Gea, Unai Simón e Robert Sánchez;

- Defesas: Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Jordi Alba e Gayá;

- Médios: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Marcos Llorente, Canales, Koke e Fabián Ruiz;

- Avançados: Ferrán Torres, Oyarzabal, Dani Olmo, Bryan Gil, Morata e Gerard Moreno.