Um goleador do Sporting à espera da rotação frente ao Mafra

Avançado mostrou-se frente ao Fabril com dois dos três golos leoninos, dando sinais positivos ao técnico Rúben Amorim a pensar em eventuais mudanças frente ao Mafra

Mais dois golos de Pedro Marques pela equipa B no domingo alimentam a esperança do avançado de 22 anos em entrar nas contas de Rúben Amorim no encontro desta terça-feira frente ao Mafra, da Segunda Liga, em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

A verificar-se será a 5.ª vez que Pedro Marques entra nos eleitos do treinador da equipa principal para um encontro oficial da presente temporada, mas apenas em um deles, até ao momento, teve a oportunidade de se mostrar em jogo, precisamente frente ao Sacavenense, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, no qual em 18 minutos apontou dois golos. Sorte diferente teve frente a Gil Vicente, Tondela e Famalicão, em que foi suplente não utilizado.

Pedro Marques, diga-se, tem vindo a fazer jus ao estatuto de goleador que sempre teve nos escalões de formação verde e branca, uma vez que na presente temporada leva nove golos em sete jogos, dois deles, como referido, na equipa principal, e sete pelo Sporting B no Campeonato de Portugal.

O avançado, recorde-se, na época passada duas equipas holandesas, na segunda divisão, concretamente o Dordrecht e o Den Bosch, nos quais fez, respetivamente, 21 e sete jogos, apontando seis e oito golos. Em cima da mesa para a presente temporada ainda esteve a cedência a outro emblema, contudo as propostas não corresponderam ao idealizado e Pedro Marques foi integrado na recém-criada equipa B, procurando contribuir para o regresso ao segundo escalão do futebol nacional, mas sempre com olho na equipa principal, até porque Rúben Amorim tem estado particularmente atento à sua evolução, premiando a mesma com chamadas para os treinos e, inclusive, para os jogos supracitados.