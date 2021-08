Empréstimo do Sporting falhou: "Lamento. É jogador de uma categoria acima"

Cambuur estava interessado em Camacho, que acabou por rumar ao Belenenses.

Como O JOGO ontem antecipou, Rafael Camacho foi confirmado como reforço do Belenenses, privilegiando o clube azul a Moreirense e Estoril, mas o interesse do Cambuur e do Feyenoord, dos Países Baixos, foi de tal modo forte que a equipa que subiu este ano à Eredivisie admitiu a tristeza não ter conseguido a cedência por um ano do ala de 21 anos.

"Lamento muito. Era realmente um jogador de uma categoria acima, um atleta que normalmente não jogaria no Cambuur", afirmou ontem Gerald van den Belt, diretor do clube neerlandês e responsável pelas transferências.

O dirigente acrescentou que foram razões fiscais a motivar a permanência de Camacho em Portugal. Recorde-se que os leões vão pagar a maioria do salário de 1,2 M€ do extremo enquanto este estiver no Belenenses.