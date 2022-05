Um balanço da temporada do Sporting com os espanhóis no topo

Após 53 partidas, Sarabia destacou-se como o melhor marcador da equipa com 21 golos e o compatriota Adán foi quem jogou mais minutos.

Concluída uma temporada com 53 jogos oficiais - distribuídos por Liga Bwin (34), Liga dos Campeões (8), Taça de Portugal (6), Taça da Liga (4) e Supertaça (1) -, com as estreias de André Paulo e Marsà no último jogo, Rúben Amorim utilizou 32 futebolistas em 2021/22, cinco dos quais já fora do plantel verde e branco que completou a temporada.

Feito o balanço, olhando a alguns rankings, dois espanhóis destacam-se. Pablo Sarabia principalmente, porque terminou a temporada como melhor marcador da equipa, com 21 golos, mais seis que Pedro Gonçalves, o rei dos artilheiros há um ano com 23. O camisola 17 chegou no final de agosto, cedido pelo PSG, e vai partir deixando saudades pela sua qualidade e influência, tendo, de resto, assinado o golo que valeu a vitória na Taça da Liga.