Um a um do Sporting: a Joelson já só lhe falta rugir

Um a um > O Sporting e o Portimonense empataram 2-2, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 , disputado no Estádio da Bela Vista, em Lagoa.

Adán

Logo de início evitou golo a Boa Morte com saída arrojada. Perto do fim estragou a boa exibição ao "oferecer" o 2-2, desfazendo mal um cruzamento, ao enviar a bola contra o corpo de Matheus Reis.



Eduardo Quaresma

Insegurança no toque de bola durante os minutos iniciais. Em uma ou duas ocasiões deixou espaço livre na direita da defesa.



Gonçalo Inácio

Bom golo de cabeça, impondo-se na área com autoridade e dizendo que sim à bola com convicção. Mais tarde, ao tentar cortar, teve um toque infeliz no lance do 2-2.



Matheus Reis

Jogou como central do lado esquerdo, mas funcionou mais como um segundo lateral, subindo muito pelo flanco para desenhar bons entendimentos com Joelson.



GONÇALO ESTEVES

Boa surpresa. Velocidade, disponibilidade física, capacidade de drible e vontade de se impor, sem qualquer ponta de timidez.



Matheus Nunes

Com o nome do Everton a soar-lhe ao ouvido, distinguiu-se com bons passes e uma ou outra incursão até à área dos alvinegros.



Daniel Bragança

Com a braçadeira de capitão vai aumentando a influência na equipa. Muito discernimento sem e, principalmente, com a bola nos pés. Grande fatia de mérito no 2-1, ao começar por ganhar um canto com um tiro forte. Depois, na cobrança, entrou na área com sangue frio assinalável e, após dois pequenos toques, picou a mesma sobre o guarda-redes do Portimonense, Samuel Portugal.



RICARDO ESGAIO

Lateral-direito, foi experimentado à esquerda, fletindo com frequência para dentro. Falhou no 1-1 com um mau corte que Adán ainda corrigiu.



TIAGO FERREIRA

Posicionado sobre a direita, esteve quase sempre marcado em cima pelos defesas dos algarvios.



Paulinho

Não estava a conseguir ter tanta bola como desejaria, mas perto do fim fez a diferença com um passe que isolou Bragança para o 2-1.



Joelson

Depois do golo ao Belenenses, fez aqui a assistência para Gonçalo Inácio marcar de cabeça, com um cruzamento tenso. De "juba" na cabeça, ao jovem extremo falta agora o rugido, mas desde já ficam ótimas indicações. De finta fácil, rápido de reflexos e muita vontade de brilhar, deixou água na boca.