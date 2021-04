Último título de campeão do Sporting foi há 19 anos: recorde tudo e saiba... quem não festejou

A 28 de abril de 2002, o Benfica vencia (2-1) o Boavista e lançava a última grande festa por todo o país a verde e branco. João Pinto e Jardel eram as grandes figuras de uma equipa onde só Quaresma ainda está no ativo. Do atual plantel, Nuno Mendes e Tiago Tomás ainda não eram nascidos

O dia 28 de abril está carregado de significado para os sportinguistas, que há 19 anos celebravam o seu último título de campeão nacional: volvidas duas décadas, o leão, hoje comandado por Rúben Amorim, já bateu o recorde sem esse troféu entre os eternos candidatos (igualou o FC Porto), mas tenta... ficar por aqui.

Só que mais do que abordar 2020/21, onde a mentalidade, apesar da liderança, continua a ser "jogo a jogo", recuemos a 2002, estabelecendo todos os paralelismos com a equipa que tinha João Pinto e Jardel como as principais figuras, mas também juventude, como a de Ricardo Quaresma, o único dos titulados que ainda se mantém no ativo, com 37 anos, no Vitória de Guimarães.

A festa... apenas no terceiro ato

Com o romeno Laszlo Boloni a comandar uma formação com mais experiência do que com talento "made in", a 27 de abril de 2002 o Sporting podia ter dado, em Setúbal, o "xeque-mate" no tabuleiro do título, mas a resiliência sadina impediu que os dois golos de Jardel, artilheiro do campeonato e Bota de Ouro europeu nesse ano permitissem os três pontos (empate, 2-2).

Era o segundo "match point" para o Sporting, uma vez que na jornada anterior, na receção ao Benfica, podia ter fechado as contas em caso de vitória, mas empatou a uma bola. Seria, ainda assim, o velho rival a precipitar o inevitável, vencendo (2-1) o Boavista, então segundo, a 28 de abril de 2002, com golos de Argel e Mantorras (o empate bastava), confirmando a festa.

Os bastidores e a redenção

Nessa mesma noite, jogadores, equipa técnica e staff do Sporting reuniram-se numa unidade hoteleira da capital, onde jantaram e celebraram, antes de subirem para um autocarro de caixa aberta e percorrerem as ruas de Lisboa: mar verde e branco no Marquês de Pombal, no Rossio e até à Praça do Município, onde foram recebidos por milhares de adeptos, festejando até altas horas da madrugada.

Com 72 pontos (curiosamente menos em relação aos que tem o atual Sporting, 73), o campeão viria a celebrar no José Alvalade, já demolido, com os seus, vencendo o Beira-Mar por 2-1 - e chegando aos 75 - num jogo em que Mário Jardel... fez mais um bis, chegando aos 42 golos no campeonato e assegurando a Bota de Ouro europeia com 84 pontos.

No final, mais festa, no estádio, mas depois na Praça Sony, no Parque das Nações, com direito a palco para os campeões, banda e algumas performances... como a de Paulinho, técnico de equipamentos, que deu vários shows de dança.



Por fim, as curiosidades

É uma espécie de sabia que, com dados de 2002, mas também comparando com a atual realidade:



- Como já referido, Ricardo Quaresma é o único futebolista no ativo. Dessa equipa, Nélson e Tiago, ex-guarda-redes, e Hugo Viana, antigo médio, continuam no Sporting. O primeiro é diretor técnico da equipa B, o segundo treinador de guarda-redes da equipa A, enquanto o terceiro faz parte da cúpula do futebol, como diretor desportivo.



- Há, no plantel de 2020/21, quem não tenha assistido a este título: Nuno Mendes e Tiago Tomás, ambos com 18 anos (completam os dois 19 em junho), nem tinham sequer nascido em abril de 2002. Gonçalo Inácio, um ano mais velho, era um bebé de colo. Eduardo Quaresma tinha pouco mais de um mês.

- Na altura, os leões celebravam o 18.º título, mas uma discussão recente está, junto da FPF, a verificar se não terá sido... o 22.º. O Sporting reclama, desde a vigência anterior, que os Campeonatos de Portugal anteriores a 1938 (o leão venceu quatro) devem entrar para a contagem. Fernando Gomes, presidente do organismo decisório, já prometeu uma decisão até final do ano.