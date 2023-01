"Último jogo de Porro? Já disse uma vez que um jogador não saía e no dia a seguir..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa, após o empate 2-2 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Youssef Chermiti e Rodrigo Ribeiro: "Não sou eu que digo o que é melhor para este jogo, eles é que dizem durante a semana e eles têm de lutar muito para jogar na equipa do Sporting. O Youssef tem umas características muito boas, o Rodrigo também. Nós quando vamos fazer o scouting, olhamos se queremos um avançado ou queremos este jogador... O preço a que estão os jogadores, para o nosso nível, onde nós queremos aumentar o nível, não dá. Mais vale apostar na formação. Têm muito talento, são características diferentes, podem-se complementar. Gosto de lhes dar a confiança nesse aspeto. Todos têm o seu tempo. O nosso projeto é longo, se o treinador aguentar. Com estes resultados, o tempo torna-se mais curto. A nossa ideia é manter os jogadores, porque quando tivermos o plantel todo saudável vamos ser ainda mais fortes."

Pode ter sido o último jogo de Porro? "Não faço ideia. Já disse uma vez na flash que um jogador não saía e no dia a seguir [saiu]... O que me foi dito foi: "Pela cláusula". Depois temos de ver a vontade do jogador. São valores que o nosso patamar de salário [não se compara]... Depois isso mexe com os jogadores. Agora não sei. A verdade é que ele está a jogar bem, acho que podia jogar melhor do que jogou hoje. A minha exigência para ele, a ideia que tenho dele é para jogar ainda melhor. Se está bem, a jogar, é sinal que esta com a cabeça livre. Volto a dizer: o futuro do Porto será sempre num grande clube, porque já está num grande clube e nós contamos com ele."

Se o Sporting falhar apuramento para a Champions, quantas casas para trás anda o projeto? "Não sei. Não vou estar a dizer, porque a nossa ideia é garantir a Liga dos Campeões. Não faço ideia, neste momento. Cada coisa a seu tempo, acredito muito que podemos fazer uma grande série de vitórias, como fizemos até agora, em nove jogos perdemos um. Tínhamos uma média de 26 golos marcados e dois sofridos e um golo apenas tirou-nos três pontos. O futebol é mesmo assim. Olhando para as coisas, estamos a melhorar, vamos ver no futuro, acredito que ainda podemos chegar a esses lugares."