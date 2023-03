Ugarte vai voltar a falhar a primeira mão: as contas dos castigos para os "quartos"

Esgaio e Matheus Reis estavam à bica nos amarelos, mas evitaram castigos. Morita e Coates voltarão na 1.ª mão, depois de falharem a partida do Emirates

Ugarte foi expulso no final do prolongamento da partida contra o Arsenal e, assim, desfalca a equipa do Sporting no próximo embate internacional, a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

O médio, na quinta-feira confirmado nos amigáveis do Uruguai, tal como Coates, ante Japão e Coreia do Sul, é a única baixa por castigo para o primeiro duelo dos quartos, depois de já ter falhado, também, a primeira mão dos oitavos, em Alvalade.

