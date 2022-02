Ugarte sossega atrás e à frente: números mostram que falta de Palhinha não faz mossa

Após os primeiros treinos, Amorim disse estar surpreendido com o talento do camisola 15. Supera expectativas e enfrenta nova chance de se afirmar sem Palhinha, antecipando 2022/23. Uruguaio com números defensivos semelhantes aos de João Palhinha e com mais ações totais, passes e dribles.

João Palhinha será baixa nos próximos três jogos do Sporting, suspenso na sequência da expulsão na confusão no final do clássico contra o FC Porto, mas a sua ausência já não causa mossa. Manuel Ugarte, contratado para ser moldado ao longo desta temporada para render o camisola 6 na próxima, tem superado as expectativas e sossega Rúben Amorim - e os seus colegas de equipa -, quer nas ações defensivas quer nas ofensivas.

No domingo, contra o Estoril, o uruguaio tem a segunda chance de se mostrar com regularidade, depois de no final de novembro e em dezembro ter rendido o colega, que se lesionou em vésperas do dérbi na Luz contra o Benfica.