Ugarte realiza exames médicos e assina pelo Sporting nas próximas horas

Médio uruguaio de 20 anos brilhou pelo Famalicão.

Manuel Ugarte realiza esta sexta-feira exames médicos no Sporting, tudo indicando que assine contrato com os leões entre hoje e sábado, dia em que deve ser apresentado oficialmente.. Está assim praticamente fechado um reforço para o meio-campo de Rúben Amorim, que perdeu João Mário relativamente à temporada passada.

O negócio com o Famalicão estava já no tramo final há algum tempo, após terem sido definidas as linhas mestras do acordo entre as partes, mas os prazos de pagamento continuaram a adiar o desfecho.

Enquanto isso, o médio permaneceu no Minho à espera para viajar para Lisboa, tendo sido utilizado na vitória por 1-0 frente ao Estoril, para a Taça da Liga, no fim de semana passado.

Ugarte, uruguaio de 20 anos, chegou a Portugal na segunda metade de 2020/21 e não tardou a dar nas vistas, com 20 jogos realizados e um golo marcado.