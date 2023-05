Ugarte prefere a Premier League, mas também quer a Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain e Chelsea disputam o médio uruguaio que se despediu anteontem dos adeptos, em Vizela, após um desafio em que não entrou em campo; Emblemas francês e inglês, tal como O JOGO escreveu, estão dispostos a pagar os 60 M€ do valor da cláusula de rescisão, embora de forma faseada. Jorge Mendes está a intermediar as negociações.

O dérbi do fim de semana passado foi o último jogo de Manuel Ugarte com a camisola do Sporting uma vez que o médio não saiu do banco anteontem em Vizela. A transferência do internacional uruguaio ainda não está concretizada, mas será efetivada muito em breve. Aliás, a forma como Ugarte se despediu dos adeptos leoninos, com os seus colegas de equipa a deixarem-no "isolado" para os aplausos, foi a demonstração de que todos dão por adquirida a saída este defeso.

Seguido por vários emblemas europeus desde há algum tempo, Ugarte está a ser fortemente disputado nesta altura por Paris Saint-Germain e Chelsea. O campeão francês já se chegou à frente e, através do empresário Jorge Mendes que está a intermediar as negociações, fez saber que pode avançar com os 60 milhões de euros que é o valor fixado na cláusula de rescisão. Uma verba a pagar de forma faseada, caso contrário não teria sequer de negociar com o Sporting.

No entanto, os blues também deverão igualar a proposta e as negociações podem passar não apenas pela forma de pagamento mas também por alguma outra compensação, nomeadamente algum jogador.

Certo é que nada está ainda fechado e que o jogador terá uma palavra decisiva. Ugarte teria preferência em jogar na Premier League, apurou o nosso jornal, mas o facto dos blues não estarem qualificados para as competições europeias na próxima época pode mudar o peso na balança. Isto, lembrando que também outros emblemas ingleses, nomeadamente Liverpool, Newcastle, Aston Villa e Tottenham, estão atentos.

Quanto à SAD leonina, o grande objetivo é fechar este dossiê o quanto antes, para começar a preparar a nova época sem ruído e poder atacar rapidamente o mercado.