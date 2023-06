Ugarte oficializado apenas em julho: a justificação e o exemplo Palhinha

O encaixe de 60 M€ vai entrar nas contas do primeiro semestre de 2023/24, dado importante para o fair-play financeiro de ambos os clubes. Aconteceu o mesmo com a transferência de Palhinha.

A transferência de Manuel Ugarte para o PSG, a troco de 60 milhões de euros (42 M€ ficam nos cofres do Sporting), está assinada, tanto que o jogador passou nos exames médicos e rumou ao Uruguai para as férias. Porém, só será oficializada em julho, à partida no dia 1, sabe O JOGO.

O internacional uruguaio assinou contrato válido até 2028 e a oficialização do negócio só se dará no próximo mês, devido a questões fiscais. A intenção do PSG é que o investimento entre no exercício da temporada 2023/24, por questões relativas ao fair-play financeiro. Tal situação verificou-se no Sporting também no ano passado, nas negociações com o Fulham, quando João Palhinha só foi oficializado em julho, representando, portanto, que a venda contabilizava lucros para o primeiro semestre.

A SAD registou, então, um lucro recorde de 47,5 milhões de euros, tendo realizado 73,9 milhões de euros em vendas. Neste caso, a SAD leonina está já a fazer contas aos lucros para o primeiro semestre de 2023/24, ciente de que entrará no segundo semestre de 2022/23 a consumação do negócio de Porro para o Tottenham, que foi cedido por 5 M€, rendendo, no fim de junho, mais 42 milhões de euros. Sem o encaixe da Liga dos Campeões, as vendas são fundamentais para equilibrar o clube.

Com o PSG, entretanto, ainda se avaliam possíveis cedências de jogadores: como O JOGO noticiou, o central Bitshiabu e o avançado Ekitike estão referenciados.