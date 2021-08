Ugarte no Sporting: "É um salto muito grande na minha carreira"

Ugarte é reforço do Sporting, tendo assinado um contrato válido até 2026 com cláusula de rescisão a ser de 60 milhões de euros. O médio ex-Famalicão já falou ao canal oficial do clube.

Mudança para Alvalade: "É uma felicidade enorme. Não só para mim como para a minha família. É um salto muito grande na minha carreira. Vou tentar de aproveitar ao máximo."

Receção do plantel: "O Seba [Coates] contactou-me e perguntou se precisava algo, de alguma ajuda. O Vinagre já o conhecia. Estou muito contente, todos me fizeram sentir parte do Sporting. É lindo e chego com muita ilusão."

Que tipo de jogador é? "O Sporting tem um projecto. Há muitos jovens que jogam e a Academia é um lugar óptimo para aprender o conceito do futebol e para melhorar como jogador. Sou um jogador aguerrido. Vou tentar contribuir com o máximo e dar tudo [em campo]. Estou aqui para o que o míster precisar."

Jogar na presença dos sportinguistas: "Já imaginei o encontro com os adeptos. Vai ser de nervos, mas muito lindo. Nós, jogadores, somos privilegiados por poder desfrutar desse momento."