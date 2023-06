Ugarte no Chelsea: os pormenores da transferência do médio do Sporting

O acordo entre as partes está alcançado: Ugarte vai jogar no Chelsea e o Famalicão também ganha com a milionária transferência do Sporting

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, Mauricio Pochettino, novo treinador do Chelsea, pressionou a direção do clube inglês e o Ugarte para fechar a negociação o mais depressa possível. E o resultado está à vista: o médio do Sporting vai reforçar os blues a partir da próxima temporada.

O acordo entre as partes está alcançado e envolve o pagamento de 60 milhões de euros - pagos de forma faseada -, valor da cláusula de rescisão, mais cinco milhões que dependem de objetivos. Uguarte, por seu parte, irá auferir de um salário na ordem dos três milhões de euros por ano.

Ao fechar esta transferência, o Chelsea deixa pelo caminho o Paris Saint-Germain. Ugarte nunca escondeu que gostaria de jogar na Premier League.

Os leões irão receber 42 milhões de euros pela fatia do passe que lhe pertence e o Famalicão 30 por cento. O Fénix, clube uruguaio onde foi formado Ugarte, irá receber 20 por cento da mais-valia. Recorde-se que o emblema minhoto comprou o jogador por três milhões de euros.