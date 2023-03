Ugarte na seleção com "mais liberdade para chegar ao ataque" do que no Sporting

Declarações à AUF TV de Ugarte, médio do Sporting e da seleção do Uruguai, após o empate 1-1 no jogo particular com o Japão, esta sexta-feira. Ugarte jogou até aos 77 minutos.

Satisfeito com a exibição: "Estou muito feliz, a divertir-me ao máximo, a conhecer um pouco os companheiros, porque tivemos poucos minutos e demora até nos conhecermos. Não sei se foi um dos meus melhores jogos, mas a verdade é que estou feliz por ter somado minutos."

Tarefas diferentes: "A diferença face ao Sporting é que estive mais solto, com um pouco mais de liberdade para chegar à frente, tentei também trocar posições com o Mati [Vecino] e o Fede [Valverde] atrás e chegar à área. A diferença foi que tentei pisar mais na área, no Sporting dedico-me mais que tudo à parte defensiva. Também me faz crescer como jogador, e procuro tirar partido disso. Sinto-me confortável nas duas posições, jogo como "5" [médio defensivo, "6" em Portugal] sozinho há muito tempo, cuido da parte defensiva, e leva tempo para me adaptar à outra posição. Não quer dizer que não me sinta confortável, mas demora até me adaptar."

Jogo contra o Japão: "Os japoneses são muito bons tecnicamente e no passe curto. O relvado era rapidíssimo, tivemos de nos adaptar. Somos todos jogadores de grande qualidade, estamos bem adaptados. No geral fizemos um bom jogo. Tive a possibilidade de jogar e tento corresponder."