Ugarte: "Mundial? Estou um bocado nervoso, mas muito entusiasmado"

Manuel Ugarte, médio do Sporting e da seleção do Uruguai, fez uma antevisão ao Mundial'2022, em declarações ao Jornal Sporting.

Mundial no Catar a meio da época: "Vai ser um Mundial estranho, nesse sentido. É bom porque acontece numa fase em que estamos em competição, mas vamos ter de nos adaptar a tudo isso. Estar no Mundial é um sonho de criança. Estou um bocado nervoso, mas muito entusiasmado."

Recordações de Mundiais: "Até hoje, vi todos os Mundiais no Uruguai com os meus amigos e a minha família e era sempre incrível. O que mais me lembro foi, precisamente, o jogo contra o Gana no Mundial 2010. E falei um bocadinho disso com o Fatawu. Foi incrível quando o [Luis] Suárez defendeu uma bola com a mão e, depois, [nos penáltis] o Loco Abreu marcou à Panenka. Ficou-me marcado até hoje e todos os uruguaios se lembram desse jogo. Agora, poder fazer parte de um Mundial é algo fantástico, vou ter outra perspetiva e espero desfrutar também.",

Agradecido ao Sporting: "Estou muito contente e confortável no Sporting e acho que também tenho dado uma boa imagem. Estou muito agradecido ao Sporting."

Portugal no caminho: "Acho que temos uma boa seleção, mas um Mundial é sempre muito competitivo. Portugal tem uma grande equipa e é candidato a passar, mas a Coreia do Sul e o Gana também são fortes, por isso é muito importante ganhar o primeiro jogo. É aí que está o foco. Quero que Uruguai e Portugal passem à próxima fase. São só três jogos, por isso pode ser decisivo."