Ugarte levou raspanete de Rúben Amorim e doseou no ímpeto

Acumulou quatro cartões nos primeiros cinco jogos da Liga, ouviu um raspanete e não foi mais admoestado. Apesar dos cuidados, até aumentou a média de recuperações de bola por jogo.

Manuel Ugarte está há sete partidas sobre brasas, já que está em risco de ser suspenso no campeonato por ter visto quatro cartões amarelos. Após o embate em Braga, no qual foi suplente por queixas na região lombar, o uruguaio encadeou quatro jogos a titular e sempre a ver amarelo.

As admoestações com Rio Ave, FC Porto, Chaves e Estoril deixaram-no à bica e levaram a que Rúben Amorim lhe desse um corretivo e que pedisse ao substituto de Palhinha como médio mais defensivo do Sporting que tivesse mais contenção. O treinador, sabe O JOGO, sinalizou que o atleta deveria sair menos da sua zona de jurisdição e procurar acautelar as interceções sem derrubar adversários, aceitando, claro, faltas para "matar" jogadas de contra-ataque.