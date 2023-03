Já vários clubes foram associados a Ugarte. O Milan também estará interessado.

Manuel Ugarte interessa ao Milan, de acordo com o portal italiano "10 Numero Diez". Descrito como um jogador parecido a Kessié, que trocou o emblema de Milão pelo Barcelona esta temporada, o médio do Sporting estará na órbita do diretor desportivo Maldini.

Tottenham e Roma também têm sido associados ao uruguaio de 21 anos.