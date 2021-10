Ugarte, a estreia a marcar e Coates: "Desde o primeiro momento..."

Declarações do autor de um dos golos do Sporting na receção ao Famalicão, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, terminado com triunfo leonino (2-1).

Sentimento: "Estou muito contente pelo golo, mas mais pela vitória da equipa. Tratou-se de um jogo muito difícil contra uma equipa muito boa. Estou contente. Não celebrei por respeito, sim, foi a primeira que representei na Europa e estou-lhes muito agradecido."

Dificuldades na segunda parte: "O jogo ficou difícil com o golo que fizeram, mas o Sporting foi um justo vencedor. Falta um jogo, passo a passo, vamos conseguir."

Titularidade: "Senti-me muito contente ao ser titular. Ao pouco, vou ganhando ritmo e mais confiança. O Coates tem sido muito importante na minha adaptação, desde o primeiro momento."