Ugarte espera reencontrar Rúben Amorim na carreira: "Agora é dar tudo em Paris"

Apesar de o PSG apresentar o treinador Luis Enrique, o médio uruguaio, que sai do Sporting para Paris, vinca que gostava de reencontrar o técnico português

Ugarte voltou a Portugal depois de aproveitar um período de férias no Uruguai para se despedir dos colegas. O médio rumou a Paris esta quarta-feira, para ser oficializado no PSG, e declarou a tristeza por só ter conseguido uma Taça da Liga ao serviço do Sporting.

"Gostava de ter saído com mais títulos. Acho que faltou alguma regularidade [ao Sporting]. Todos os anos queríamos ganhar, mas desfrutei dessa conquista. Aprendi muito, assim como nos primeiros meses no Famalicão. Mas estes anos no Sporting foram incríveis. Aprendi muito como jogador, comecei a jogar a médio- defensivo. Foram duas etapas muito boas, que enriquecem um jogador. Agora é tentar dar tudo em Paris", disse no aeroporto, acrescentando a ambição: "Claro que sempre foi um sonho, mas nunca pensei que fosse tão rápido. Primeiro, sonhava jogar numa equipa grande como o Sporting, agora outra como o PSG. É uma das melhores equipas do mundo".

Revelando que vai sentir "saudades de Coates" e de "muitos mais", o uruguaio revelou ter ficado "triste" por ter saído e "que ficou difícil não chorar" quando entrou na Academia. Desejou que "seja o ano de Daniel Bragança" e terminou com elogios a Rúben Amorim: "Gosto muito dele, aprendi muito com ele. Espero que no futuro seja meu treinador de novo". Disse ainda ter consultado Porro e Sarabia quanto ao projeto parisiense.