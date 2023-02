Ugarte entra na lista de alvos do Newcastle

Ugarte com Otávio

O clube foi informado de que o Sporting não está com a disposição de baixar as pretensões e que aponta, neste momento, para a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros

Ugarte está na lista de alvos do Newcastle para o próximo verão. Os magpies vão, segundo o periódico "HardTackle", continuar a acompanhar o uruguaio nos próximos meses, de modo a aferir se uma eventual proposta se ajusta.

O clube foi informado de que o Sporting não está com a disposição de baixar as pretensões e que aponta, neste momento, para a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A intransigência no negócio de Porro, que rumou ao Tottenham, foi também um aviso para Inglaterra.

Como O JOGO escreveu, a SAD do Sporting está, neste momento, em melhores condições financeiras e, como tal, tenciona negociar alto os seus ativos. Ugarte é um jogador importante para Amorim, ainda assim Tanlongo foi contratado também para precaver a possível saída do uruguaio.