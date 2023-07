Ugarte e o momento mais feliz no Sporting... depois da "tortura": "Ouvia antes de ver"

Declarações do médio uruguaio ao canal do clube esta sexta-feira, dia em que foi oficializado no PSG.

É um leão em campo? "É uma descrição perfeita. Gosto de jogar com muita raça e o Sporting carateriza-se com isso. Quando dizem isso fico com muito orgulho"

Um grande desarme ou um golo? "Um grande carrinho."

É um número 6 ou 8? "De momento, mais um número 6. Às vezes tenho de jogar noutra posição, mas no Sporting fui número 6. Jogava mais na frente e isso enriquece o jogador. Quando estava no Famalicão, não era metade do jogador que sou hoje, e isso é importante para a carreira de um jogador."

Confronto físico: "Gosto sim. Já todos sabem como jogar, o que têm de fazer, e eu fico confortável com o confronto físico. Dar tudo é o mais importante. Sempre joguei assim."

Se aparecesse Ugarte pela frente: "Tentava fazer uma cueca (risos)."

Momento mais feliz: "Quando estava no balneário com o Pedro, o nutricionista, contra o Arsenal depois de ter sido expulso, e estávamos a ouvir os penáltis. Esse foi um dos momentos mais felizes. Ouvia antes de ver. Foi um bocado uma tortura, mas correu bem. Só tive de pena de não poder ir para o campo festejar."

Momento mais complicado: "É sempre difícil quando perdes jogos. Fico sempre chateado, triste. Guardo muito para mim. É algo que tenho de melhorar, falar mais."

Chamada à seleção do Uruguai: "Sporting deu-me a possibilidade de jogar na seleção. Quando soube que estava na convocatória para o Mundial foi incrível. Às vezes penso que ir Mundial com 21 anos foi uma coisa incrível e apreciei muito, mesmo sem ter jogado. Estava muito nervoso. Sou muito assim. Antes de uma convocatória fico sempre assim, mas estou melhor. Faz parte do futebol."

Atitude: "É sempre muita raça e a mentalidade é a mesma e não mudará nunca. Champions? Na América do Sul jogava no FIFA e sonhava com a Liga dos Campeões, mas nunca soube se iria jogar. Graças ao Sporting joguei na Champions e é algo muito importante para um jogador, defrontar as melhores equipas do mundo."

Continua a jogar FIFA? "Sim, jogo. Sou muito bom. Sou melhor que o Coates, de certeza. Melhor do que Paulinho também, melhor que Franco. Melhor que Pote não sei, ele joga muito. Daniel Bragança também joga muito. Tenho de melhorar."

Adeptos: "Vou sentir falta. Quando cheguei mostraram-me muito carinho, quando fui, mostraram ainda mais. O ambiente na rua, num jantar ou numa caminhada, as pessoas mostram sempre muito carinho. O que o Sporting tem de grande também é isso. O mundo sabe que? Não sei muito bem a letra, mas estou sempre a cantar. O árbitro apita sempre antes, então eu fico a jogar e cantar ao mesmo tempo. É algo único e muito bonito."

Do que vai ter mais saudades: "Do dia a dia. De vir para aqui tomar o pequeno-almoço, depois almoçar. É algo que vou ter muitas saudades. Também do dia de jogo em Alvalade, quando saímos daqui de autocarro para lá. Fico triste por isso, mas é um passo que tenho de dar para crescer como jogador."

Quem deu mais? Sporting a Ugarte ou Ugarte ao Sporting? "Sempre tentei deixar tudo, mas o Sporting deu-me tudo. Não só no futebol, mas também fora. Estou muito agradecido e vou ter muitas saudades. Vou ser leão para sempre. Gostaria muito de voltar, mas vamos ver."

Uma mensagem para os adeptos: "Tenho de agradecer a todos. Sempre me deram muito carinho e vou ter saudades de Alvalade cheio. Tenho de agradecer mais uma vez e espero voltar um dia."