Ugarte soma 60 duelos nos jogos da Liga dos Campeões.

Manuel Ugarte é o jogador com mais duelos na Liga dos Campeões. O médio uruguaio do Sporting soma 60 no total. Florentino é o segundo jogador a atuar em clubes portugueses a urgir na lista. O médio do Benfica aparece na 12.ª posição.

Ugarte também está no pódio dos jogadores com mais faltas cometidas na prova. O internacional uruguaio ocupa a segunda posição, atrás de Enzo Fernández, com 14 faltas, mais uma do que o benfiquista.